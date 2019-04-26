Поль Погба может летом перейти в "Реал", а Маркус Рашфорд в "Барселону"

Испанские гранды планируют ограбить "Манчестер Юнайтед". Лидеры дьяволов Поль Погба и Маркус Рашфорд летом вероятно перейдут в "Реал" и "Барселону" соответственно. Не секрет, что чемпион мира Поль Погба побил горшки уже не с первым тренером в "Манчестере".

"Манчестер Юнайтед" может просить за трансфер Погба не менее 90 млн евро.

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Поэтому после конфликта с Сульшером, Погба требует от своего агента ускорить процесс переговоров с "Реалом", пишет The Times. Королевскому клубу своенравный француз обойдется минимум в 90 миллионов евро, такой ценник повесил на футболиста трансфермаркт.

Барселона готова предложить Манчестер 100 млн фунтов за Рашфорда.



Маркус Рашфорд

В копеечку влетит и "Барселоне" переход нападающего дьяволов Маркуса Рашфорда. По информации The Sun каталонцы не пожалеют на трансфер англичанина и 100 миллионов фунтов.