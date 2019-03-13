Поле на "Олимпийском" – это катастрофа, – главный тренер "Челси" перед матчем с "Динамо"

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Маурицио Сарри
Маурицио Сарри / Фото из открытых источников

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча с "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

Сарри всерьез раскритиковал состояние поля на НСК "Олимпийский".

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Катастрофа. Поле плохое, считаю его опасным. Возможно, причина в зиме: играл здесь в сентябре, и поле было прекрасным.

"Не могу понять, почему УЕФА не уделяет этому внимание. Но нам нужно принять эту ситуацию. Считаю, что поле будет тяжелым и для "Динамо". Это проблема для нас и для нашего оппонента", –рассказал итальянец.

Спорт 24 писал, что киевское "Динамо" понесло потерю перед матчем против "Челси" в Лиге Европы. Киевлянам в этой игре не поможет лидер команды Беньямин Вербич. Если первый матч против "Челси" в Лондоне Вербич пропустил из-за дисквалификации, то на матч в Киеве он не выйдет из-за болезни.

Ответный матч "Динамо" с "Челси" состоится в четверг, 14 марта. Начало игры в 19:55. Поединок в Великобритании завершился поражением киевлян со счетом 0:3.

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Теги: Новости Спорта Челси Лига Европы Динамо Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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