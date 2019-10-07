Полезные советы: как правильно закалять организм?

"Переохладился на свежем воздухе – сразу заболел" – такие жалобы приходится слышать все чаще с наступлением холодов. Причем жалуются люди, которые всегда имеют при себе теплую одежду, стараются избегать сквозняков и контакта с больными. Проблема – в их чрезмерной осторожности.

Иммунитет следует укреплять так же, как мышцы. Поэтому многим из нас известно, что закаливание очень полезно для человеческого организма. Однако очень многие вкладывают в это понятие неправильный смысл.

Закаливание – это целый комплекс мероприятий, а не просто обливание холодной водой утром. Закаливание – это специальная тренировка терморегуляторных процессов организма. Цель закаливания – повышение устойчивости организма к низким температурам, улучшению иммунитета, устойчивости к переохлаждению и перегреву.

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Какая польза от закаливания организма?

Закаливание укрепляет здоровье организма. Благодаря закаливанию вы сможете легче переносить сильные морозы и высокие температуры. Вы улучшите иммунитет, который поможет вам болеть гораздо реже и легче переносить болезни. Кроме этого, закаливание благотворно влияет на нервную систему человека. Вследствии постоянного закаливания человек улучшает терморегуляторные способности организма, помогая быстрее адаптироваться к непредсказуемым условиям. Благодаря закаливанию ваш организм сможет быстрее реагировать на изменения внешней окружающей среды, скорее регулировать внутреннюю температуру. Закаленный человек становится более уравновешенным, устойчивым к стрессу. Закаливание контрастным душем помогает избавиться от лишнего веса и целлюлита. Под влиянием процедур закаливания мышцы приходят в тонус, что делает их более упругими. Также закаливание благотворно влияет на состояние кожи. Речь не идет об удивительном омоложении или избавлении от морщин, однако, упругость кожи заметно улучшится, а значит, некоторые морщины станут менее заметными.

Однако, не стоит забывать, что также в комплексе с закаливанием необходимо правильно питаться, заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек.

Правила закаливания

1. Постепенность.

Как и в любом начинании, не стоит все делать в спешке. Основное правило закаливания – постепенное увеличение дозировки. Начинать необходимо с небольшой интенсивности. Например, душ с прохладной водой. Постепенно вы можете уменьшать температуру воды.

Дело в том, что закаливание вызывает серьезные ответные реакции организма, поэтому излишнее усердие может привести только к проблемам – со стороны сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

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2. Регулярность.

Все, что мы делаем, должно иметь систематический характер. Важно заниматься закаливанием регулярно, чтобы организм привыкал к нагрузкам. Стоит отметить, что частые и короткие влияния намного эффективнее, чем длинные, но редкие. Лучше выработать собственный режим тренировок и придерживаться его. При этом нельзя делать большой перерыв. Ученые одного из европейских институтов доказали факт, что независимо от периода тренировок, организм возвращается к прежнему незащищенному состоянию ровно через месяц "отдыха".

3. Индивидуальность.

Все мы очень разные, поэтому важно учитывать индивидуальные особенности нашего организма перед началом. Очевидно, что процесс закаливания будет различным для ребенка, взрослого здорового мужчины и женщины пожилого возраста. Лучше за рекомендациями и установками обратиться за консультацией к врачу перед тренировкой.

4. Разнообразие.

Закаливание – это не только влияние холодной температуры. Поэтому важно применять и обливание холодной водой, и солнечные ванны, и воздействие высоких температур.

5. Восстановление.

Важно применять различные виды закаливания, но также важно правильно применять режимы отдыха. Нельзя начинать следующую процедуру закаливания, если организм еще не восстановился после первой.

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Виды закаливания.

Закаливание водой:

Обтирание. Заключается в обтирании тела разными вещами. Например, можно обтираться влажным и холодным полотенцем. Обтирание снегом. Метод для тех, кто уже давно занимается закаливанием и готов к серьезным нагрузкам. Ванны для ног. Одно из самых первых видов закаливания, которые нужно применять. Заключается этот метод в закаливании стоп. Нужно делать это перед сном в течении всего года. Начинают с довольно приятных температур – 25-27 градусов, заканчивают же 15-17 градусами. Обливания. Заключается в обливании всего тела водой. Лучше всего применять обливание на свежем воздухе, а начинать стоит летом. Начинать стоит также с температуры – около 35 градусов. Постепенно снижая температуру воды, можно сделать до 10 градусов. Контрастный душ. Также можно применять на начальных этапах закаливания. Разница температур может увеличиваться постепенно, начинать стоит с температуры воды около 30 и 20 градусов.

Закаливание воздухом:

Под этим понятием подразумеваются прогулки на свежем воздухе. Разумеется, полезнее будет гулять в лесу, вдали от города, трассы и предприятий.

Закаливание в бане, сауне:

Посещение различных бань благотворно влияет на общее состояние организма. Улучшается кровообращение, обмен веществ, открываются поры, очищаются легкие. Но самое главное, организм учится противодействовать высоким температурам.

Закаливание солнцем:

Закаливание солнцем сочетается с закаливанием воздухом. Таким образом, гуляя в летний день, мы получаем дозу очищенного воздуха, тренируем свое тело, получаем необходимые организму инфракрасные лучи и витамины.

Соблюдайте эти правила, тогда эффекта от закаливания уже следует ожидать очень скоро. Закаливайтесь сами, закаляйте своих детей, призывайте своих друзей и родственников, ведите здоровый образ жизни – вы удивитесь, как изменится к лучшему вашу жизнь и здоровье.