Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?

Ни для кого не откроем секрет, что ужасный отдых, стрессы и вечная усталость негативно сказываются на работе организма. У женщин же это часто сопровождается сбоем в выработке гормонов. Это и является основной причиной избыточного веса. Кроме того, что нужно правильно питаться и делать физические нагрузки, важно соблюдать еще свой биоритм. Сон в этом деле ваш главный помощник.

Сон играет важную роль в контроле всех процессов в организме, в том числе и гормонов. Если человек спит мало, то нарушается выработка гормонов, отвечающих за насыщение и голод (лептин и грелин). При системном недосыпании уровень лептина снижается, а грелина растет. И как следствие вы испытываете сильное чувство голода, а переедания становятся частым явлением.

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Исследовано, что люди, которые спят менее 7 часов в сутки, в 4,5 раза чаще имеют лишний вес, ожирение и депрессию. Кортизол (гормон стресса), который выделяется в избытке, когда человек "борется" со сном, приводит к разрушению белков и накоплению жиров. Тогда же человек и набирает лишний вес. Однако здесь важно понимать, что если вы будете спать по 12 часов в сутки, то это не значит, что вы похудеете. Сон должен соответствовать вашему внутреннему биоритму и ритму жизни. Режим в этом деле очень важен. Поэтому, рассмотрим правила, которые необходимо соблюдать, чтобы похудеть во время ночного отдыха.

Здоровый сон начинается не позднее 23:00

Если ложиться слишком поздно, то все процессы в организме нарушаются. Ложиться спать вечером нужно тогда, когда вы чувствуете усталость и начинаете засыпать. Это желание вашего организма. Но чаще всего, в конце рабочего дня мы отдаем предпочтение не сну, а своему гаджету или телевизору. Идеально идти в постель до 23:00-23:30, утверждают диетологи. Потому что именно в полноценном сне начинается активная выработка гормонов, нормализующих метаболизм, а организм черпает энергию для работы из запасов. Таким образом лишний вес не накапливается.

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Не ложиться спать голодным

Прекрасно, если у вас нет чувства голода перед сном. Однако, у большинства людей возникает желание поесть на ночь. Выпейте стакан воды и ложитесь отдыхать, это должно утолить голод. Однако, если не помогло, поешьте. Но это вовсе не значит, что ложась спать, нужно съесть тарелку жареной картошки. За два-три часа до сна можно съесть то, что благоприятно влияет на метаболизм. А это белковая пища: нежирный йогурт, сыр, орехи, омлет с овощами... Но порция должна составлять не более 100-130 граммов.

Физические нагрузки перед сном

Выполняйте перед сном расслабляющие упражнения. Здесь ограничений нет. Это может быть плавание, йога, бег, прогулка. Проще говоря, это должно быть то, что снимет с вас напряжение после стрессового дня. Физические нагрузки приводят нервную систему в состояние покоя.

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Делать упражнения стоит за несколько часов до сна.

Спальня должна быть хорошо проветрена

Перед сном обязательно проветривайте спальню. Даже в холодное время года. Оптимальная температура воздуха в комнате не должна превышать 19 градусов тепла. Это отличная профилактика от различных заболеваний.

В спальне должно быть темно

Напомним, что перед сном не стоит пользоваться телефонами, компьютерами. Чтобы сон был здоровым и полноценным, в комнате должно быть абсолютно темно. Советуем вам также купить повязку для сна.

Надеемся, что наши рекомендации пригодятся и помогут сделать ваш сон полезным и качественным, а фигуру – изящнее.

Автор: Назарий Дзюбановский