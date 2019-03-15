Полицейские ворвались в номер Свитолиной в отеле и наставили на нее оружие
В американском Индиан-Уэллсе полиция провела обыск в гостинице, где проживает лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.
Соответствующий пост Свитолина обнародовала в своем Twitter-аккаунте.
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Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш гостиничный номер, наводят на нас оружие и кричат: "Руки вверх!"
– написала Свитолина, добавив к записи хэштег "день отдыха".
Как сообщает News Channel 3, полицейские получили информацию о возможной стрельбе в отеле.
Они обыскали всю территорию, проверив каждый гостиничный номер. Также была проведена эвакуация. Во время операции были задействованы крупные силы полиции. Информация о стрельбе не подтвердилась.
В комментариях к ее записи высказано предположение, что Свитолина и другие гости отеля стали жертвами так называемого swatting – "развлечения", при которой в отеле, где живут знаменитости, ложными тревожными сообщениями вызывают полицию. Такое случалось в гостиницах, где жили Джастин Бибер, Том Круз, Пэрис Хилтон и другие популярные люди.
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В пятницу, 15 марта, Элина Свитолина проведет полуфинальный поединок на турнире WTA в Индиан-Уэллсе.
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