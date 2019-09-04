Полиция обнаружила плантацию конопли, просматривая трансляцию велогонки "Вуэльта": видео

Во время веломногодневки "Вуэльта" один из финишей состоялся в городе Игуалада. Когда велосипедисты направлялись к финишу, их сверху снимали с вертолета. В один из моментов в кадр попала плантация конопли на крыше одного из домов.

Как пишет издание Marca, полиция сразу после этого отправилась к дому, который был в кадре. И наличие конопли на крыше дома подтвердилось. Всего было обнаружено около 40 кустов.

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Видео, где плантация конопли попала в прямую трансляцию велогонки Вуэльта

За незаконный оборот наркотических веществ (кокаин, героин, экстези и т. п) в Испании подозреваемым грозит от трех до шести лет заключения или же штраф, который в три раза превышает стоимость изъятых веществ. Несколько мягче наказание за нелегальную продажу марихуаны – от одного до трех лет тюрьмы, или штраф в двукратном размере стоимости изъятого.

Ситуация с марихуаной в ИспанииСтоит отметить, что конопля (марихуана) в Испании является незаконной для использования в коммерческих целях, но декриминализирована для личного выращивания и использования, а также для других целей, помимо торговли. Продажа и импорт любого количества каннабиса является уголовным преступлением, которое карается законом. Приобретение, хранение и употребление марихуаны в общественном месте является правонарушением и карается штрафом и конфискацией продукта. Потребление и выращивание совершеннолетними лицами на частной территории является легальным, однако это возможно при условии, что конопля производится для собственного потребления. Растения каннабиса, которые видно с улицы или общественного места (например с балконов), считается серьезным административным правонарушением, которое карается штрафом от 601 до 30 тысяч евро.