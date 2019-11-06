Полиция опубликовала жуткое видео вооруженного нападения на Озила и Колашинаца

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Месут Озил и Сеад Колашинац
Месут Озил и Сеад Колашинац / GETTY IMAGES

Британская полиция опубликовала видео вооруженного нападения на футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца.

Когда произошел инцидент?

В июле 2019 года футболисты проезжали на своем автомобиле в северном районе Лондона через Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах.

Озил выскочил из машины и побежал за помощью в ресторан Likya, который располагался рядом. Сеад Колашинац в это время выбежал из автомобиля и вступил в драку с неизвестными.

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Публикация видео

Издание Sky Sports разместило новое видео нападения на Озила и Колашинаца, которое опубликовала британская полиция.

На нем видно как два человека в шлемах угрожают футболистам. Одно из лиц было вооружено предметом, который похож на нож.

Чем завершился инцидент?

К счастью, Месут Озил и Сеад Колашинац не пострадали. 30-летний Эшли Смит признал себя виновным в попытке ограбления игроков лондонского "Арсенала".

Второй подозреваемый, 26-летний Джордан Нортовер, также признал себя виновным.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Криминальные новости Новости Спорта Арсенал
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