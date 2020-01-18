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Полиция остановила авто Усика на дороге: видео развития событий

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Усика остановила полиция в Киеве / rikauto.com.ua (иллюстративное фото)

Украинского боксера Александра Усика за рулем авто остановила полиция Киева. После остановки правоохранитель попросил спортсмена показали документы.

Пока Усик искал документы, полицейский спросил: "Как у Вас дела?". Боксер ответил: "Вообще все замечательно", свидетельствует соответствующее видео в инстаграм-аккаунте social_organization_sikario.

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Усик спросил правоохранителя: "Можете объяснить, почему меня остановили?". Полицейский объяснил, что Lexus, за рулем которого находился боксер, входит в число автомобилей, которые чаще всего воруют.

Фотку сделаете с нами?
– обратился после этого правоохранитель. Усик ответил: "Могу" и рассмеялся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sikario_mma_fight_club @usykaa

Публикация от S͟͟.O͟͟.S͟͟I͟͟K͟͟A͟͟R͟͟I͟͟O͟͟ (@social_organization_sikario)

 

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Новости Киева Курьезные новости Транспорт Авто Полиция Александр Усик Спорт Бокс
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