Полиция остановила авто Усика на дороге: видео развития событий
Украинского боксера Александра Усика за рулем авто остановила полиция Киева. После остановки правоохранитель попросил спортсмена показали документы.
Пока Усик искал документы, полицейский спросил: "Как у Вас дела?". Боксер ответил: "Вообще все замечательно", свидетельствует соответствующее видео в инстаграм-аккаунте social_organization_sikario.
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Усик спросил правоохранителя: "Можете объяснить, почему меня остановили?". Полицейский объяснил, что Lexus, за рулем которого находился боксер, входит в число автомобилей, которые чаще всего воруют.
Фотку сделаете с нами?
– обратился после этого правоохранитель. Усик ответил: "Могу" и рассмеялся.
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