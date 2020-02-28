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Полиция поймала хакера, который взломал частную переписку Гвардиолы и требовал 100 тысяч фунтов

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Хосеп Гвардиола / The Telegraph

Манчестерская полиция арестовала хакера за незаконное проникновение в электронную почту главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Как утверждает The Sun, хакер получил доступ к списку контактов Гвардиолы, а также к его переписке в электронной почте, где содержатся конфиденциальные детали относительно игроков и трансферов.

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Утечка информации произошла в 2017 году, когда хакер, как сотрудник IT-компании, работал на тренировочной базе "горожан". В переписке Гвардиолы за тот период упоминаются некоторые трансферные цели "Сити", включая Сократиса Папастатопулоса и Маттейса Де Лигта.

Сообщается, что хакер пытался продать полученную информацию за биткоины стоимостью в 100 тысяч фунтов, однако полиция арестовала 30-летнего мужчину.

Накануне Гвардиола "убил" в Мадриде двух зайцев – тренер "Манчестер Сити" и "Реал" обыграл 2:1, и рекорд на свой счет записал. Наставник Александра Зинченко стал коучем, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Полиция Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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