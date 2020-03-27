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Полиция задержала футболиста "Эвертона": вместо самоизоляции он ездил пьяным за рулем

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Умар Нияссе / toffeeweb.com

Не все футболисты готовы соблюдать правила самоизоляции. При этом кое-кто нарушает и привычные правила – садится пьяным за рулем.

Одним из таких оказался футболист английского" Эвертона " Умар Нияссе. Вместо того, чтобы находиться дома, как этого требуют правила самоизоляции, игрок решил развлечься в компании друзей.

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Именно в компании друга и еще двух девушек Умар Нияссе находился, когда полиция остановила их автомобиль. Сам игрок и был за рулем.


Полиция задержала пьяного игрока "Эвертона" Нияссе за рулем, когда он должен был находиться на самоизоляции(фото: The Sun) 

Проблем стало еще больше, когда оказалось, что футболист "Эвертона" находится в состоянии алкогольного опьянения. Остальные тоже были пьяными, но они не находились за рулем автомобиля.

Девушек после этого отпустили, а ребята еще долго решали ситуацию с правоохранителями.

Какое наказание ждет футболиста – пока неизвестно. И стоит отметить, что в Англии довольно жестко относятся к пьяным за рулем. Даже если они чемпионы мира. Так случилось с вратарем лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорисом. Его летом 2018 года задержала полиция пьяным за рулем. А впоследствии суд лишил водительского удостоверения на 20 месяцев и оштрафовал на 50 тысяч фунтов стерлингов.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Спорт
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