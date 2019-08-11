Полиция задержала подозреваемых в нападении на игроков "Арсенала" Озила и Колашинаца

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Озил та Колашинац
Озил та Колашинац

Задержаны подозреваемые в нападении на игроков лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца. Ими оказались двое 27-летних мужчин.

Напомним, Месут Озил и его партнер по команде Сеад Колашинац 25-го июля проезжали через район Лондона Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах. Колашинац выбежал из автомобиля и вступил в драку с неизвестными.

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По сообщению Sky Sports, задержанные подозреваемые теперь предстанут перед судом 6-го сентября.

Стоит добавить, что "Арсенал" решил не привлекать обоих игроков в матче первого тура АПЛ с "Ньюкаслом" в целях безопасности.

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Теги: Спорт Футбол Криминальные новости Арсенал
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