Полиция задержала подозреваемых в нападении на игроков "Арсенала" Озила и Колашинаца

Задержаны подозреваемые в нападении на игроков лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца. Ими оказались двое 27-летних мужчин.

Напомним, Месут Озил и его партнер по команде Сеад Колашинац 25-го июля проезжали через район Лондона Голдерс-Грин, когда на них напала вооруженная ножами банда на скутерах. Колашинац выбежал из автомобиля и вступил в драку с неизвестными.

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По сообщению Sky Sports, задержанные подозреваемые теперь предстанут перед судом 6-го сентября.

Стоит добавить, что "Арсенал" решил не привлекать обоих игроков в матче первого тура АПЛ с "Ньюкаслом" в целях безопасности.