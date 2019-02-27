Полиция задержала спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта, им грозит заключение

В Австрии задержали пятерых спортсменов, врача и причастных к ним лиц по подозрению в распространении и употреблении допинга. Им грозит уголовная ответственность.

В целом во время совместной спецоперации австрийских и немецких правоохранителей под кодовым названием "Кровопускание" (Aderlass) были задержаны девять человек. Среди них два австрийских, один казахский и два эстонских спортсмена. Было проведено 16 обысков, сообщили в австрийской полиции.

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Также задержали и спортивного врача, вокруг которого и была организована преступная группировка. Она занималась использованием допинга спортсменами для их лучших результатов и таким образом получением больших призовых.

Следствие считает, что преступная группировка в течение многих лет обеспечивала допингом лучших спортсменов. По данным правоохранителей, они действовали в немецком Эрфурте.

Использование допинга, согласно австрийскому законодательству, предусматривает уголовную ответственность. В конце 2018 года австрийская полиция провела обыски в сборной России по биатлону, прибывшей на этап Кубка мира в Хохфильцен.

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Стоит отметить, что в австрийской коммуне Зефельд-ин-Тироль с 20 февраля по 3 марта 2019 года проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.