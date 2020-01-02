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Полиция задержала трех фанатов на игре "Брайтон" –"Челси" за расистские и гомофобные выкрики

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Фанатов задержали во время матча "Брайтон" – "Челси" / brightonandhovealbion.com

Полиция арестовала трех болельщиков за гомофобные и расистские кричалки на матче Английской премьер-лиги между "Брайтоном" и "Челси", который состоялся 1 января.

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Первый задержанный – болельщик "Брайтона", который во время матча на расовой почве оскорблял игроков "Челси". Еще один фанат команды хозяев использовал гомофобные кричалки, направленные на болельщиков лондонского клуба, говорится на сайте "Брайтона". Третьим задержанным оказался поклонник "Челси", который выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес фанатов "Брайтона".

Сначала всех трех болельщиков стюарды вывели со стадиона еще во время матча. После этого их арестовала полиция. Теперь их ждут судебные разбирательства.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Расизм Челси Футбол
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