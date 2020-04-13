Полностью разочаровался: игрок сборной Украины хочет остаться жить в Испании

Баскетболист "Барселоны" Артем Пустовой рассказал, что не планирует жить в Украине. Игрок сборной Украины по баскетболу хочет остаться в Испании.

По словам Пустового, еще несколько лет назад он бы без раздумий остался в Украине. Впрочем, бездействие власти, по его словам, отбило желание жить в Украине.

Читайте также Игрок сборной Украины готов сменить гражданство

"Допустим, если бы спросили меня раньше, я не знаю, три-четыре года назад, я бы сказал: "Нет, та какое. Только Украина, только Каховка. Я же тут какой-то, я этот – патриот ". Но на данный момент, думаю, я бы остался. Я люблю приезжать в Украину, я обожаю Украину, но то, что происходит там на уровне власти, что для людей вообще ничего не делается. Все это очень меня расстраивает, и я в этом полностью разочаровался", – цитирует Пустового Tribuna.com со ссылкой на ФБУ.

Что известно о Пустовом?

27-летний центровой начинал карьеру в "Химику" из Южного.

В сезоне 2014-2015 Пустовой сыграл 30 матчей в рамках Суперлиги Украины и стал чемпионом.

В 2015 году покинул Суперлигу Украины и подписал контракт с испанским клубом "Обрадойро", в составе которого начал выступления в Лиге Ендеса.

Летом 2018 года перешел в "Барселону". Контракт рассчитан на 3 года. С 2011 года выступает за сборную Украины.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.