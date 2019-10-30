Половина болельщиков Усика была настроена ко мне негативно, – российский чемпион Бивол

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол 12 октября провел успешную защиту титула против Ленина Кастильо. Поединок россиянина состоялся в андеркарте боя Александра Усика против Чазза Уизерспуна.

Бивол рассказал о настроении болельщиков, большинство которых болели против него, сообщает NEWS.ru.

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Половина трибун свистела еще, когда я выходил на ринг. После меня боксировал Александр Усик, а потому в зале было процентов 90 украинских болельщиков. Эти болельщики разделились на две части. Одни болели за меня, а другие были настроены ко мне негативно, особенно, когда я повесил на плечи флаг России.

Это не потому, что я не оправдал чьих-то ожиданий в бою. Во время поединка на чистом русском языке я слышал крики: "Ленин, вперед. Кастильо, давай" и понимал, что болеют против меня,

– заявил Бивол.

Бой Бивола действительно выдался не слишком зрелищным. Представитель России победил доминиканца Кастильо единогласным решением судей – 120:107 и дважды 119:108.

В главном событии вечера бокса в Чикаго Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе. Александр досрочно победил американца Чазза Уизерспуна.