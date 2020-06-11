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Непобедимая "Галичанка" в шестой раз подряд стала чемпионом Украины по гандболу
сегодня , 17:05 Непобедимая "Галичанка" в шестой раз подряд стала чемпионом Украины по гандболу
Софія Кулай
Невероятный данк украинца Ткаченко может стать лучшим в мире – видео
сегодня , 14:05 Невероятный данк украинца Ткаченко может стать лучшим в мире – видео
Софія Кулай
"Зозуля остается нацистом": фанаты "Райо Вальекано" снова обозвали украинца
сегодня , 10:39 "Зозуля остается нацистом": фанаты "Райо Вальекано" снова обозвали украинца
Софія Кулай