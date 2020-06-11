Бывший глава Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламин Диак признался, что организация скрывала сведения о положительных допинг-пробах российских спортсменов.

Об этом Ламин Диак заявил во время судебного слушания, сообщает британское издание The Times.

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Диак отметил, что скрыл 23 допинговых инцидента с русскими накануне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и московского чемпионата мира-2013.

"Финансовое благополучие IAAF необходимо было сохранить, поэтому я пошел на компромисс", – признался 86-летний сенегалец.

Бывший глава IAAF отметил, что россиян не наказали в целях сохранения имиджа России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. Он отметил, что скандал также сказался бы на спонсорских контрактах.

Ламин Диак: что известно

Диак с 2009-го по 2015 год возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics в 2019 году. С ноября 2015 года 86-летний сенегалец находится под стражей. Диака обвиняют в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом федерации.

Также перед судом предстанет и сын Диака Папа Массата Диак, который подозревается в коррупции и отмывании денег, связанными с Олимпийскими играми 2016-го и 2020 годов.

Допинг-скандал в России