Положительные допинг-пробы россиян скрывали ради денег: признание главы легкоатлетов
Бывший глава Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламин Диак признался, что организация скрывала сведения о положительных допинг-пробах российских спортсменов.
Об этом Ламин Диак заявил во время судебного слушания, сообщает британское издание The Times.
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Диак отметил, что скрыл 23 допинговых инцидента с русскими накануне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и московского чемпионата мира-2013.
"Финансовое благополучие IAAF необходимо было сохранить, поэтому я пошел на компромисс", – признался 86-летний сенегалец.
Бывший глава IAAF отметил, что россиян не наказали в целях сохранения имиджа России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. Он отметил, что скандал также сказался бы на спонсорских контрактах.
Ламин Диак: что известно
Диак с 2009-го по 2015 год возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics в 2019 году. С ноября 2015 года 86-летний сенегалец находится под стражей. Диака обвиняют в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом федерации.
Также перед судом предстанет и сын Диака Папа Массата Диак, который подозревается в коррупции и отмывании денег, связанными с Олимпийскими играми 2016-го и 2020 годов.
Допинг-скандал в России
- в сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
- В РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.