Польша – Австрия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

13 Читати новину українською

В Бундеслиге Роберта Левандовски не остановить. На старте сезона нападающий Баварии забил уже шесть голов в трех поединках.

Такая форма бомбардира не помогла, впрочем сборной Польши избежать поражения в матче отбора к Евро-2020 против Словении. Теперь на очереди у поляков еще одна важная игра. В гости приедет Австрия.

Читайте также: Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября

Польша является фаворитом. Коэффициент на победу поляков – 2,16. Ничья – 3,42. Наименее вероятный итог – победа австрийцев 3,7.

Польща - Австрія
Букмекерский прогноз

А вот наиболее вероятным счетом поединка является ничья 1:1. Коэффициент на такие итоговые цифры на табло 6,2.

Польща - Австрія
Самый вероятный счет матча

Кто из соперников возьмет верх в важном для обоих поединке узнаем уже 9 сентября. Матч между Польшей и Австрией начнется в 21:45.

blog_ava
iPhone упадут в цене: когда ждать снижения цены
сегодня
1925
Теги: Спорт Футбол Евро-2020
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я не достоин таких денег, – нападающий сборной Украины рассказал, почему не перешел в топ-клуб
сегодня 10:08 Я не достоин таких денег, – нападающий сборной Украины рассказал, почему не перешел в топ-клуб
87
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
8 сентября 00:00 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
9855
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
сегодня 07:10 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
480
Промоутер Ломаченко хочет провести еще один бой в 2019 году и назвал вероятного соперника
8 сентября 19:27 Промоутер Ломаченко хочет провести еще один бой в 2019 году и назвал вероятного соперника
207
Леклер уверенно выиграл гран-при Италии, Хэмилтон лишь третий
8 сентября 17:44 Леклер уверенно выиграл гран-при Италии, Хэмилтон лишь третий
76
Новости
Больше новостей
Залиште відгук