Польша – Австрия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

В Бундеслиге Роберта Левандовски не остановить. На старте сезона нападающий Баварии забил уже шесть голов в трех поединках.

Такая форма бомбардира не помогла, впрочем сборной Польши избежать поражения в матче отбора к Евро-2020 против Словении. Теперь на очереди у поляков еще одна важная игра. В гости приедет Австрия.

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Польша является фаворитом. Коэффициент на победу поляков – 2,16. Ничья – 3,42. Наименее вероятный итог – победа австрийцев 3,7.



Букмекерский прогноз

А вот наиболее вероятным счетом поединка является ничья 1:1. Коэффициент на такие итоговые цифры на табло 6,2.



Самый вероятный счет матча

Кто из соперников возьмет верх в важном для обоих поединке узнаем уже 9 сентября. Матч между Польшей и Австрией начнется в 21:45.