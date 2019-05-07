Польша претендует на проведение Чемпионата мира по хоккею, где сыграет сборная Украины

Сразу два польских города претендуют на проведение Чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB, где выступает и сборная Украины.

Соответствующую информацию в комментарии hokej.net озвучил президент Федерации хоккея Польши Мирослав Минкина.

"Весьма вероятно, что Чемпионат мира 2020 года состоится в Польше. На данный момент заявка была подана от города Катовице. Но местом проведения этого мероприятия также может быть Гданьск, посмотрим. Домашние стены должны помочь нашей сборной выиграть этот дивизион", – заявил Мирослав Минкина.

Стоит отметить, что Польша выступит в Дивизионе IB, где сыграет и сборная Украины. Обе сборные сыграли на ЧМ в 2019 году в Таллинне, где поляки разгромили украинцев.

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Чемпионат мира 2020 года состоится в апреле. Место проведения будет определено на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе.