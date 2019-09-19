Польский гонщик Формулы-1 Роберт Кубица покинет команду Williams

Команда Формулы-1 Williams подтвердила, что польский пилот Роберт Кубица покинет команду по окончании сезона. Вместе с поляком Williams покинет и его спонсор – польская нефтегазовая компания PKN Orlen.

Роберт Кубица поблагодарил команду Williams за то, что они помогли ему вернуться в Формулу-1.

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Я получил удовольствие от сотрудничества с Williams сначала в роли резервного пилота, а в этом году в качестве основного, но чувствую, что пришло время сделать следующий шаг в моей карьере,

– заявил Роберт.

Заместитель руководителя команды Williams Клэр Уильямс выразила благодарность польскому пилоту.

Я хочу поблагодарить Роберта за напряженную работу и с уважением отношусь к его решению покинуть команду в конце сезона. В качестве резервного, а затем и основного пилота Роберт приложил усилия для команды. Мы желаем ему всего наилучшего в будущей карьере,

– сказала Уильямс.

ROKiT Williams Racing can confirm that Robert Kubica has decided to leave the team at the end of the 2019 Formula One racing season.



Full story — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 19 сентября 2019 г.

В компании PKN Orlen, которая покидает Williams, но останется в Ф1, подтвердили, что в будущем продолжат поддерживать Кубицу.

В Williams назовут состав команды на следующий сезон, когда будет принято решение. Скорее всего, напарником Джорджа Расселла станет Николас Латифа.