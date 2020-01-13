Получит шанс: украинский талант Швед поразил тренера на сборах "Селтика"

Полузащитник сборной Украины и "Селтика" Марьян Швед в этом году может начать получать игровую практику.

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон остался доволен увиденным от украинца Марьяна Шведа на сборе команды в Дубае. По словам наставника, ему нравится работа игрока, который все еще может проявить себя.

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Он выглядит хорошо и здорово тренируется. Позже он может зажечь. Ребятам не всегда легко дается адаптация, если они далеко от своей семьи. Он немного медленный, но Швед все еще молод и мне нравится то, что я в нем вижу. Он очень хорош,

– цитирует Леннона Scotsman.com.

Также издание отмечает, что появление Шведа на первом плане в "Селтике" было бы очень своевременным, ведь его конкуренты по позиции Райан Кристи и Майки Джонстон травмированы, а Скотт Синклер отправился в "Престон Норт Энд".

В нынешнем сезоне украинец сыграл лишь в двух матчах за "кельтов", редко появляясь даже в заявке, и отметился одним забитым мячом.

Швед перешел в "Селтик" с Карпат в начале 2019 года, за его трансфер львовяне выручили 2 миллиона евро.

Следующий матч "кельты" проведут 18 января против "Партыка" в Кубке Шотландии. В Премьер-лиге "Селтик" сыграет с "Килмарноком" 22 января.