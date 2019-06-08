Полуфинал Ролан Гаррос при участии Новака Джоковича не могут доиграть уже второй день

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос в Париже между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом снова прерван.

Поединок начался еще в пятницу, 7 июня. Австрийский теннисист выиграл первый сет, но проиграл второй.

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Из-за дождя матч остановили при счете 1:1 по сетам и 3:1 в пользу Тима в третьем, а затем перенесли на субботу, хотя дождь кончился.

Ведущая Eurosport Барбара Шетти в эфире рассказала, что Джокович уехал со стадиона еще до официального решения, что матч будет перенесен.

В субботу поединок продолжился. Том выиграл третий сет, но уступил в четвертой партии. В решающем пятом сете австриец Тим побеждал 4:1, но поединок снова прервали из-за погодных условий.

Победителя пары Новак Джокович – Доминик Тим ждет 11-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль. Он свой матч выиграл у Роджера Федерера.

Из-за неблагоприятных погодных условий на неопределенный срок переносится и финал в женской сетке. В финале сыграют Эшли Барти – Маркета Вондрусова.