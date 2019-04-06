Полуфиналы баскетбольной Суперлиги Пари-Матч: чего стоит ожидать зрителям

Уже 5 апреля стартуют матчи полуфинала Суперлиги Пари-Матч, где сойдутся "Запорожье" – "Киев-Баскет" и "Химик" – "Днепр". На этой стадии команды будут играть до трех побед.

Если говорить о статистике очных противостояний команд в регулярной части чемпионата, то здесь ни у кого нет преимущества. Сезон выдался очень ровным и непредсказуемым. "Запорожье" и "Киев-Баскет" по два раза обыгрывали друг друга. Правда, делали это только дома. И если в первых трех встречах разница в счете составляла максимум 9 очков, то в четвертой киевляне выиграли 103:82.

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В случае с "Днепром" и "Химиком" все еще более запутано. Команды обыгрывали друг друга по разу и дома, и в гостях. Причем, в основном с минимальной разницей в счете. Днепряне, напомним, действующие обладатели Кубка Украины, этот трофей команда выиграла третий раз подряд. Так что возможность добавить к этой награде еще и медали Суперлиги Пари-Матч будет солидной мотивацией.