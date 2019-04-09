Полузащитник "Челси" попал в аварию пьяным за рулем

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Дэнни Дринквотер попал в аварию пьяным
Дэнни Дринквотер попал в аварию пьяным / Football365

Полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринквотер был задержан полицией. Футболиста обвинили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершении ДТП.

Дэнни Дринквотер попал в аварию в ночь с воскресенья на понедельник, 8 апреля. Полиция задержала игрока, но впоследствии отпустила его под залог, сообщает Sky Sports.

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Суд в отношении футболиста назначен на 13 мая. Если его признают виновным, ему грозит лишение удостоверения водителя.

Дэнни Дринквотер перешел в "Челси" в 2016 году из "Лестера". С последними он становился чемпионом Англии. Однако в лондонском клубе стать основным игроку так и не удалось. В этом сезоне он сыграл лишь один матч – вышел на замену в игре за Суперкубок Англии, который "Челси" проиграл "Манчестер Сити". После этого игрок не попадал в состав и лечился после травмы. Еще дважды он был в заявке на игру, но на поле так и не вышел.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Аварии и ДТП Челси
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