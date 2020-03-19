24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Полузащитник "Челси" Пулишич хотел похвастаться техникой перед фанатами, но упал – смешное видео

- Читати новину українською

Хавбек лондонского "Челси" Кристиан Пулишич хотел удивить болельщиков своей техникой и тем, что во время карантина дальше продолжает тренироваться. Но что-то пошло не по плану футболиста и тот упал.

Футболист решил записать видеоролик для своих фанатов в твиттере, как он технически жонглирует мячом, но что-то пошло не так, теперь в соцсетях смеются над хавбеком "синих".

Стоит заметить Итальянский любитель превзошел своим голом звездного Ибрагимовича – видео

21-летний американец несколько раз подбил мяч, после чего наступил на него и упал на газон. По  интернету быстро разлетелось это видео.

Забавный момент смотрите видео:

Добавим, Пулишич перешел в Челси зимой 2019 года за 64 миллиона евро, но к лету того же года на правах аренды доиграл за немецкую "Боруссию". Пулишич стал третьим самым дорогим приобретением "аристократов" в истории клуба.

В этом сезоне футболист сыграл 22 матча и забил шесть голов.

  • В 2016 году в возрасте 17 лет дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной США. Провел в форме главной команды страны 31 матч, забив 13 голов.
  • В составе сборной был участником розыгрыша Кубка Америки 2016 года в США.

Ранее новичок каталонской "Барселоны" Мартин Брейтуэйт несколько раз не смог выполнить трюк с мячом во время официальной презентации в клубе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Новости про коронавирус 18 марта: заболел нардеп Шахов, на Киевщине чрезвычайная ситуация
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
18 марта 20:20 Чисора готов сразиться с Усиком при пустых трибунах – дерзкое заявление британца
Юрій Семенюк
18 марта 11:47 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
17 марта 17:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
18 марта 16:03 Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко
Ігор Саджениця
17 марта 12:50 Называйте меня Александр, это по-русски, Олександр – это по-украински, – Усик к журналистам
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук