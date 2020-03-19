Полузащитник "Челси" Пулишич хотел похвастаться техникой перед фанатами, но упал – смешное видео

Хавбек лондонского "Челси" Кристиан Пулишич хотел удивить болельщиков своей техникой и тем, что во время карантина дальше продолжает тренироваться. Но что-то пошло не по плану футболиста и тот упал.

Футболист решил записать видеоролик для своих фанатов в твиттере, как он технически жонглирует мячом, но что-то пошло не так, теперь в соцсетях смеются над хавбеком "синих".

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21-летний американец несколько раз подбил мяч, после чего наступил на него и упал на газон. По интернету быстро разлетелось это видео.

Забавный момент смотрите видео:

OUCH



Christian Pulisic's first ever TikTok did NOT go to plan ?



TikTok: christianmpulisic pic.twitter.com/zxnxopBjv3 — Football Limited (@flimited2020) March 18, 2020

Добавим, Пулишич перешел в Челси зимой 2019 года за 64 миллиона евро, но к лету того же года на правах аренды доиграл за немецкую "Боруссию". Пулишич стал третьим самым дорогим приобретением "аристократов" в истории клуба.

В этом сезоне футболист сыграл 22 матча и забил шесть голов.

В 2016 году в возрасте 17 лет дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной США. Провел в форме главной команды страны 31 матч, забив 13 голов.

В составе сборной был участником розыгрыша Кубка Америки 2016 года в США.

Ранее новичок каталонской "Барселоны" Мартин Брейтуэйт несколько раз не смог выполнить трюк с мячом во время официальной презентации в клубе.

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