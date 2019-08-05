Полузащитник "Динамо" Кадири установил уникальное достижение в киевском клубе

Полузащитник "Динамо" Мохамед Кадири, выйдя на поле в матче со "Львовом", стал юбилейным, 250-м игроком, защищавшим цвета "Динамо" в чемпионатах Украины.

При этом Кадири стал первым динамовским легионером из Ганы.

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Всего за "Динамо" выступало 97 легионеров из 35-ти стран мира. Больше всего – из Бразилии – 20 игроков. По 7 представителей было из Грузии и Нигерии. По 6 игроков представляли Хорватию и Беларусь.