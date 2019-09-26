Полузащитник "Динамо" Вербич получил вызов в сборную Словении

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Беньямин Вербич
Беньямин Вербич / facebook.com/NogometnazvezaSlovenije

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил вызов в национальную сборную Словении на два матча отбора на Евро-2020.

Вербичи попал в число 23 футболистов, которых главный тренер сборной Словении Матьяж Кек вызвал на матчи против Северной Македонии и Австрии.

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Первый матч словенцы сыграют на выезде 10 октября, а сборную Австрии будут принимать дома 13 октября.

Стоит отметить, что в последнем матче за сборную 9 сентября Вербичи оформил дубль, принеся победу Словении над Израилем 3:2. При этом победный гол полузащитник забил уже на 90-й минуте.

 Еще один победный гол Вербича: "Динамо" в супертяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время

Словения пока идет на втором месте в группе G в отборе на Евро-2020. У команды 11 очков. Лидирует Польша, у которой 13 баллов. Австрия идет на третьем месте с 10 очками в активе. Именно австрийцы и нанесли единственное поражение словенцам в этом отборе.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 канал
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