Полузащитник "Динамо" забил шикарный гол за молодежную команду: видео

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Миккель Дуелунд
Миккель Дуелунд / 1927.kiev.ua

В поединке чемпионата U-21 против "Ворсклы" (1:1) 21-летний полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд отметился голом со штрафного.

На 59-й минуте 21-летний датчанин прямым ударом со штрафного забил первый гол в матче.

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Миккель продолжает восстановление после травмы. Для него это второй матч в составе команды U-21 подряд. И во втором подряд он забил гол.

Всего за первую команду "Динамо" футболист провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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