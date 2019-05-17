В поединке чемпионата U-21 против "Ворсклы" (1:1) 21-летний полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд отметился голом со штрафного.

На 59-й минуте 21-летний датчанин прямым ударом со штрафного забил первый гол в матче.

Читайте также: Футболист "Львова" Адамюк может перейти в клуб из Израиля: названа цена за игрока

Миккель продолжает восстановление после травмы. Для него это второй матч в составе команды U-21 подряд. И во втором подряд он забил гол.

Всего за первую команду "Динамо" футболист провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram