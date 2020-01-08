Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане стал лучшим игроком Африки
Конфедерации африканского футбола (CAF) раздала награды по итогам 2019 года.
Лучшим игроком континента признали полузащитника "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садьо Мане.
Лучшей командой назвали сборную Алжира. Именно они стали победителями Кубка африканских наций в 2019 году, обыграв в финале Сенегал. Лучшая женская сборная в Камеруне.
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Лучший гол забил Рияд Марез. Полузащитник отличился в матче Алжира против Нигерии со штрафного.
Лучшим тренером назвали Джамель Бельмади, который тренирует Алжир.
Сборная года: Онана, Хакими, Кулибали, Матип, Орье, Марез, Гуйе, Зиеш, Мане, Салах, Обамеянг
Лучшим молодым игроком признали марокканца Ашрафа Хакими, выступающего за дортмундскую "Боруссию".
Лучшей футболисткой назвали Асисат Ламина Ошоалу из Нигерии. Лучшим тренером – Дезире Эллис из Южно-Африканской Республики.