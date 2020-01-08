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Полузащитник "Ливерпуля" Садьо Мане стал лучшим игроком Африки

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Садьо Мане стал лучшим футболистом Африки 2019 / twitter.com/CAF_Online

Конфедерации африканского футбола (CAF) раздала награды по итогам 2019 года.

Лучшим игроком континента признали полузащитника "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садьо Мане.

Лучшей командой назвали сборную Алжира. Именно они стали победителями Кубка африканских наций в 2019 году, обыграв в финале Сенегал. Лучшая женская сборная в Камеруне.

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Лучший гол забил Рияд Марез. Полузащитник отличился в матче Алжира против Нигерии со штрафного.

Лучшим тренером назвали Джамель Бельмади, который тренирует Алжир.

Сборная года: Онана, Хакими, Кулибали, Матип, Орье, Марез, Гуйе, Зиеш, Мане, Салах, Обамеянг

Лучшим молодым игроком признали марокканца Ашрафа Хакими, выступающего за дортмундскую "Боруссию".

Лучшей футболисткой назвали Асисат Ламина Ошоалу из Нигерии. Лучшим тренером – Дезире Эллис из Южно-Африканской Республики.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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