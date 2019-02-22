Полузащитник "Олимпиакоса" разнес ограждение в микст-зоне на НСК "Олимпийский": фото

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ФК "Олимпиакос"
ФК "Олимпиакос"

Полузащитник "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе снес ограждение в микст-зоне НСК "Олимпийский" после проигрыша его команды в 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".

Португалец толкнул ногой ограждение и покинул микст-зону, пишет Tribuna.com.

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Игрок "Олимпиакоса" разнес ограждение на НСК "Олимпийский"

Спорт 24 писал, что "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европа дома принимало греческий "Олимпиакос". Киевляне сумели получить минимальную победу и пройти в следующий раунд.

Другая украинская команда – "Шахтер" – завершила свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/16 финала. "Горняки" на выезде крупно проиграли немецкому "Айнтрахту".

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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