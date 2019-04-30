Полузащитник сборной Украины претендует на звание "Игрок года" в Бельгии
Профессиональная футбольная лига Бельгии объявила кандидатов на звание лучшего игрока года. Организаторы назвали трех главных претендентов на почетный приз.
Среди номинантов оказался полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, сообщает Sporza.be.
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Также в тройку номинантов попали Ханс Ванаку ("Брюгге") и Алехандро Посуэло (экс-игрок "Генка", перешел в "Торонто").
Победители будут объявлены 6 мая на гала-концерте в честь завершения "Jupiler Pro League" сезона 2018/19.
В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 28 матчей в лиге Жюпилер, в которых забил 9 голов и отдал 9 ассистов. "Генк" Малиновского лидирует в чемпионате и имеет отличные шансы завоевать золотые медали турнира.
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