Полузащитник сборной Украины претендует на звание "Игрок года" в Бельгии

Профессиональная футбольная лига Бельгии объявила кандидатов на звание лучшего игрока года. Организаторы назвали трех главных претендентов на почетный приз.

Среди номинантов оказался полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, сообщает Sporza.be.

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Также в тройку номинантов попали Ханс Ванаку ("Брюгге") и Алехандро Посуэло (экс-игрок "Генка", перешел в "Торонто").

Победители будут объявлены 6 мая на гала-концерте в честь завершения "Jupiler Pro League" сезона 2018/19.

В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 28 матчей в лиге Жюпилер, в которых забил 9 голов и отдал 9 ассистов. "Генк" Малиновского лидирует в чемпионате и имеет отличные шансы завоевать золотые медали турнира.

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