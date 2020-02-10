Полузащитник сборной Украины сыграл первый матч за европейский клуб впервые за 3,5 месяца

Полузащитник шотландского "Селтика" Марьян Швед сыграл первый матч за "Селтик" в 2020 году.

До этого Швед не играл за команду 3,5 месяца. Последний раз он выходил на поле в футболке шотландского клуба 19 октября 2019 года выйдя на замену в матче против "Росс Каунти". К тому времени команда выигрывала 6:0, а Швед сыграл всего 15 минут.

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Еще меньше времени украинец получил в матче Кубка Шотландии против "Клайда" на выезде – всего 5 минут. "Селтик" на то время выигрывал 2:0, а после выхода Шведа забил еще один гол и прошел в следующий раунд турнира. В четвертьфинале команда сыграет против "Сент-Джонстона".