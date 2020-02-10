Полузащитник сборной Украины сыграл первый матч за европейский клуб впервые за 3,5 месяца
Полузащитник шотландского "Селтика" Марьян Швед сыграл первый матч за "Селтик" в 2020 году.
До этого Швед не играл за команду 3,5 месяца. Последний раз он выходил на поле в футболке шотландского клуба 19 октября 2019 года выйдя на замену в матче против "Росс Каунти". К тому времени команда выигрывала 6:0, а Швед сыграл всего 15 минут.
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Еще меньше времени украинец получил в матче Кубка Шотландии против "Клайда" на выезде – всего 5 минут. "Селтик" на то время выигрывал 2:0, а после выхода Шведа забил еще один гол и прошел в следующий раунд турнира. В четвертьфинале команда сыграет против "Сент-Джонстона".
- Марьян Швед перешел в "Селтик" в начале 2020 года. Шотландский клуб выкупил его контракт у "Карпат", но оставил в аренде в львовском клубе до лета. Хотя уже в мае Швед отправился в Шотландию.
- В матчах квалификации Лиги чемпионов Швед отметился забитым голом в ворота эстонской команды "Нымме Калью". Однако на матчи чемпионата не попадал даже в заявку.
- Единственная игра в чемпионате – уже упомянутый матч против "Росс Каунти" 19 октября.
- Несмотря на это, Швед получил вызов в национальную сборную на матчи в ноябре. И вышел на игру против Эстонии.
- Главный тренер "Селтика" Нил Леннон заявил, что у Шведа проблемы из-за того, что он плохо знает английский и не может коммуницировать с партнерами. Поэтому он не может выполнять все задания тренера.
- "Селтик" исключил Шведа из заявки на матчи Лиги Европы в этом сезоне.
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