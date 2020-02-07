Полузащитник "Шахтера" Коваленко попал в символическую сборную от Transfermarkt

Издание Transfermarkt опубликовало символическую сборную молодых игроков (до 23 лет), у которых летом заканчивается контракт. Среди них и полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко.

Издание оценило Виктора Коваленко в 6 миллионов евро. Поэтому игрок занял место атакующего полузащитника в символической сборной Transfermarkt.

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Самым дорогим молодым игроком, у которого заканчивается контракт с клубом, является центральный защитник Маланг Сарр из "Ниццы". 21-летний француз оценен в 18 миллионов евро. Тахит Чонг из молодежной команды "Манчестер Юнайтед" стоит 7 миллионов евро.



Символическая сборная игроков до 23 лет, которые летом станут свободными агентами (иллюстрация: Transfermarkt)

Напомним, 30 июня 2020 года у Виктора Коваленко заканчивается контракт с донецким "Шахтером". После этой даты футболист может перейти в любой клуб, в который пожелает. Он уже сейчас (за шесть месяцев до окончания контракта) может подписать предварительное соглашение с новым клубом, к которому присоединится 1 июля.

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Однако вполне вероятно, что Виктор Коваленко продлит соглашение с "Шахтером". В этом сезоне полузащитник сыграл в 18 матчах за "горняков", в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.