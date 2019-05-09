Полузащитник "Шахтера" Тайсон попал в команду недели FIFA 19

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон в матче против "Львова" отдал три результативных паса. Такие действия капитана "горняков" не остались без внимания разработчиков футбольного симулятора FIFA 19.

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В сборной недели от FIFA 19 Тайсон попал в запас. Разработчики игры выставили полузащитнику рейтинг 84, что является лучшим среди тех, кто не попал в символическую основу.

Стоит добавить, что Тайсон - не первый игрок "Шахтера", который попадал в символическую сборную недели от FIFA 19. Ранее разработчики игры отмечали голкипера сборной Украины Андрея Пятова. Что касается украинских футболистов, в перечне были Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Евгений Шахов.