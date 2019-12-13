Полузащитник загребского "Динамо" забил лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео

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Дани Ольмо / twitter.com/gnkdinamo

УЕФА определила лучший гол недели, забитый в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Им стал удар полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо.

Ольмо отличился в ворота "Манчестер Сити" уже на 10-й минуте, в касание замкнулся пас от Кадзьора. Однако это не помогло "Динамо" избежать домашнего поражения. Хет-трик в матче оформил Жезус (который стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов), а еще один гол забил Фоден. Хорватский клуб в итоге занял четвертое место в группе.

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Видео гола Дани Ольмо, который признали лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Стоит отметить, что Ольмо в голосовании опередил удары игрока "Ливерпуля" Салаха в ворота "Зальцбурга", Аура из "Лиона" в ворота "СБ Лейпциг" и точный удар защитника "Атлетико" Фелипе в ворота "Локомотива.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
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