Полузащитник "Зари" продемонстрировал великолепную технику с туалетной бумагой в челлендже

Звезды спорта выступили с призывом, чтобы люди оставались дома во время карантина. В популярном челлендже "Оставайся дома" они набивают туалетную бумагу.

Не остались в стороне от этого и украинские футболисты. Первым это сделал вратарь "Динамо" Георгий Бущан. Именно он передал вызов журналисту Игорю Цыганику, который, в свою очередь – полузащитнику луганской "Зари" Богдану Ледневу.

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Богдан Леднев продемонстрировал, что у него не только прекрасный дальний удар (у игрока 11 голов в чемпионате и третье место в списке бомбардиров). Он снял видео, где он набивает туалетную бумагу. При этом делает это сидя.

Стоит отметить, что в руках у Леднева украинский перевод книги известного спортивного журналиста и футбольного эксперта Гильема Балаге "Месси". В этой же серии есть и книга этого автора о Роналду.

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Сам же Леднев передал вызов другим футболистам – партнеру по "Заре" Максиму Луневу, полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко и защитнику "Карпат" Владиславу Дубинчаку.



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