Полузащитник "Зари" продемонстрировал великолепную технику с туалетной бумагой в челлендже
Звезды спорта выступили с призывом, чтобы люди оставались дома во время карантина. В популярном челлендже "Оставайся дома" они набивают туалетную бумагу.
Не остались в стороне от этого и украинские футболисты. Первым это сделал вратарь "Динамо" Георгий Бущан. Именно он передал вызов журналисту Игорю Цыганику, который, в свою очередь – полузащитнику луганской "Зари" Богдану Ледневу.
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Богдан Леднев продемонстрировал, что у него не только прекрасный дальний удар (у игрока 11 голов в чемпионате и третье место в списке бомбардиров). Он снял видео, где он набивает туалетную бумагу. При этом делает это сидя.
Стоит отметить, что в руках у Леднева украинский перевод книги известного спортивного журналиста и футбольного эксперта Гильема Балаге "Месси". В этой же серии есть и книга этого автора о Роналду.
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Сам же Леднев передал вызов другим футболистам – партнеру по "Заре" Максиму Луневу, полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко и защитнику "Карпат" Владиславу Дубинчаку.
- Игроки "Динамо" обратились к болельщикам, чтобы они оставались дома во время карантина в Украине.
- Хотя бывший игрок столичного клуба Александр Алиев уверен, что коронавирус – это фейк. Как и его жертвы в Италии.
- На что Алиев получил жесткий ответ от бывшего полузащитника сборной Украины Евгения Левченко. Оказалось, что у него двое друзей попали в реанимацию из-за Covid-19.
- В то же время футбольные клубы выделяют средства на борьбу с болезнью. Первой это сделала "Ворскла", которая пообещала выделить средства для больниц на Полтавщине.
- "Александрия" приобретет аппараты искусственной вентиляции легких для Кировоградской областной больницы и Александрийской городской больницы.
- Финансовую поддержку как больным, так и больницам в Петровском районе Кировоградской области пообещал и президент "Ингульца" Александр Поворознюк.
- Бывший тренер "Карпат", "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич выделил средства хоть и не на борьбу с коронавирусом, но на хорошо дело – передал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю.
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