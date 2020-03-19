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Полузащитник "Зари" продемонстрировал великолепную технику с туалетной бумагой в челлендже

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Звезды спорта выступили с призывом, чтобы люди оставались дома во время карантина. В популярном челлендже "Оставайся дома" они набивают туалетную бумагу.

Не остались в стороне от этого и украинские футболисты. Первым это сделал вратарь "Динамо" Георгий Бущан. Именно он передал вызов журналисту Игорю Цыганику, который, в свою очередь – полузащитнику луганской "Зари" Богдану Ледневу.

К слову Как звезды футбола присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео

Богдан Леднев продемонстрировал, что у него не только прекрасный дальний удар (у игрока 11 голов в чемпионате и третье место в списке бомбардиров). Он снял видео, где он набивает туалетную бумагу. При этом делает это сидя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принял от @v.vatsko @nikolay.shaparenko @m.lunev @dubaa_4444 вы следующие ?? #stayathomechallenge

Допис, поширений Liedniev Bohdan (@liedniev_bogdan_7_)

Стоит отметить, что в руках у Леднева украинский перевод книги известного спортивного журналиста и футбольного эксперта Гильема Балаге "Месси". В этой же серии есть и книга этого автора о Роналду.

К слову Оставайтесь дома и читайте: "Наш Формат" открыл свободный доступ к электронным книгам

Сам же Леднев передал вызов другим футболистам – партнеру по "Заре" Максиму Луневу, полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко и защитнику "Карпат" Владиславу Дубинчаку.


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Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 ФК Заря Футбол
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