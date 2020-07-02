Помилования не будет: соперник Усика Чисора запугивает украинца в соцсетях
Дерек Чисора и Александр Усик активно готовятся к очному противостоянию. Британец заявил, что на украинца ждет непростой поединок.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) написал короткое послание украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО) с которым он проведет свой следующий бой. Обращение к украинскому боксеру он написал в своем Instagram.
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Он выложил черно-белую фотографию, где побеждает своего соперника и намекнул, что на Усика ждет сложный поединок.
Помилования не будет. #УсикЧисора, #войнаЧисора,
– коротко написал британец.