Помощник Михайличенко в "Динамо" обматерил болельщика и показал средний палец

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Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / ФК "Динамо"

В матче 17 тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" произошел скандальный эпизод с участием тренера киевлян Вадима Евтушенко.

По информации "Чемпиона", помощник Алексея Михайличенко нецензурно выругался на одного из болельщиков.

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Когда Евтушенко поднялся со своего места, чтобы подойти к резервному судье,, фанат крикнул: "Вадик сядь, специалисты мля".

Вадим Евтушенко не смолчал и ответил довольно жестко: "Иди на х##, б####". Показав еще и средний палец.

Спорт 24 писал, что "Динамо" на НСК "Олимпийский" уступило "Зари" (1:2) в борьбе за второе место в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре "Динамо" 15 декабря на выезде сыграет против "Десны". 12 декабря киевляне дома примут "Лугано" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. "Заря" 14 декабря встретится с лидером УПЛ "Шахтером".

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Теги: УПЛ Новости Спорта ФК Заря Динамо Спорт Футбол
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