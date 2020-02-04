Помощник Шевченко в сборной итальянский тренер, который выигрывал АПЛ с "Лестером"

Помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины является итальянский специалист Андреа Аззалин. Он еще с прошлого года работает в сборной, хотя информации о нем на сайте Украинской ассоциации футбола нет.

О том, что 34-летний Андреа Аззалин присоединился к тренерскому штабу сборной Украины, пишет издание Sport Arena. Однако детали его соглашения со сборной, как и продолжительность контракта – не сообщают. На официальном сайте Украинской ассоциации футбола информации о новом тренере нет.

К слову: Если будет конкретное предложение поменять паспорт – рассмотрю его, – украинский футболист

Хотя еще в ноябре 2019 года он был в расположении сборной Украины. Андреа Аззалин был на скамейке запасных во время товарищеского матча Украина – Эстония 14 ноября в Запорожье.



Тренерский штаб сборной Украины. Андреа Аззалин – крайний слева (фото: УАФ)

А также отправился со сборной Украины на матчи против Сербии в Белграде 17 ноября.

Однако на сайте Украинской ассоциации футбола никакой информации о Андреа Аззалин как помощника Шевченко нет. В разделе о тренерском штабе есть информация о других итальянцах, работающих в сборной – Андреа Мальдеру и Мауро Тассотти. Также есть информация о испанце Педро Луисе Харо Регуеро, а также Александре Шовковском, который тоже входит в тренерский штаб.

Андреа Аззалин окончил Миланский университет. В свое время входил в тренерский штаб молодежной сборной Италии. Также он работал в сборной Греции. Среди клубов в его резюме значится работа в "Монако", "Нанте" и "Лестере", где он был помощником Клаудио Раньери. Именно тогда "Лестер" стал победителем Английской премьер-лиги.

Напомним, уже в марте сборная Украины проведет два товарищеских матча на выезде. 27 марта в Сен-Дени "сине-желтые" сыграют против Франции, а 31 марта – в Хожуве против Польши. Также известно, что в конце мая у команды запланирован спарринг против сборной Кипра в Украине.

На Евро-2020 сборная Украины начнет выступление 14 июня, когда в Амстердаме сыграет против Нидерландов. Следующий матч 18 июня команда проведет в Бухаресте, а ее соперник определится в матчах плей-офф Лиги наций. В Бухаресте "сине-желтые" сыграют третий матч группового этапа – 22 июня против Австрии.