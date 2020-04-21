Попов после чемпионата мира хотел покинуть "Динамо": игрока мог переманить бельгийский клуб

Перспективный защитник "Динамо" Денис Попов летом 2019 года хотел перейти в другой клуб на правах аренды. Футболист был разочарован, что после победы на чемпионате мира U-20 на него не обращали внимание в "Динамо".

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" Попов подтвердил информацию. Футболист попросил агента найти клуб, где он бы мог получать игровую практику.

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"На нас сразу перестали обращать внимание, на удивление, после чемпионата мира. Даже за дубль тренировались, я лично тренировался. Это угнетало.

Я сказал своему агенту, если будет хоть какой-то вариант с хорошей командой, то сразу переходим. Я молодой игрок, мне нужно играть", – сказал Денис.

По словам Попова, у него не было больших ожиданий после чемпионата мира, мол он должен получить место в основном составе "Динамо".

Денис рассказал, что никаких предложений не было. Однако за несколько недель до закрытия трансферного окна мог перейти в бельгийский клуб или луганскую "Зарю".

Не хочу говорить, какой бельгийский клуб. Был хороший клуб, второй вариант – "Заря". Тоже хороший клуб. А ожиданий, что сразу в основной, не было. Хотя бы шанс, хоть пару матчей посмотреть дали бы. Но можно понять, результат давил на тренеров, команду. Так как-то было,

– сказал Попов.

Попов добавил, что был удивлен, что "Динамо" отпустило в аренду в "Днепр-1" Владислава Супрягу и Сергея Булецу.

В сезоне 2019/2020 Денис Попов все же начал получал игровую практику. Защитник провел 16 матчей за "Динамо" и даже забил 2 гола.

Знаковым стал мяч Дениса в 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера". В дополнительное время Попов принес своей команде победу.

Видео гола Попова "Шахтеру"

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