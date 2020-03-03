Попробуем сохранить лидеров к Олимпиаде-2022: Владимир Брынзак о ситуации в женской сборной

Завершился чемпионат Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь), где украинцы завоевали пять наград. Президент Федерации биатлона в Украине Владимир Брынзак коротко рассказал о перспективах женской сборной на Олимпиаде в Пекине.

По словам Владимира Бринзака, как у сестер Семеренко, так и у Елены Пидгрушной мотивация и желание дальше продолжать карьеру. Тренерским штабом рассматривается вариант дать отдых в этом сезоне нашим олимпийским чемпионкам, чтобы подготовиться как психологически, так и физически. С начала следующего сезона команда планирует уже акцентировано готовиться к следующей Олимпиаде-2022.

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Нам некем полноценно заменить наших олимпийских чемпионок, поэтому главная задача – попытаться сохранить девушек к Олимпиаде,

– отметил Брынзак.

Добавим, что тренерский штаб уже объявил состав на следующий этап Кубка мира в Чехии. Женскую команду будут представлять: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима.



Елена Пидгрушная

Прокомментировал Брынзак и ситуацию о решении провести этап Кубка мира в Нове-Место в Чехии без зрителей из-за распространения коронавируса: "Проблема будет в первую очередь для телевидения. Для спортсменов это не должно оказаться большой сложностью. От этого ни трасса, ни стрельбище не изменится – надо выходить и работать, как обычно. А молодым наоборот будет проще выступать, не чувствуя дополнительного давления трибун".

Отметим, сестры Семеренко вошли в пятерку долгожителей-медалистов мирового биатлона, у которых между первой и последней медалью чемпионата мира – самый длинный интервал.

Обе сестры получили медаль чемпионата мира 2008 года в женской эстафете. На чемпионате мира в Антхольце, который завершился в прошлое воскресенье, Вита пробежала эстафету и взяла бронзовую медаль, а Валя в состав не попала.

Таким образом, у Виты между наградами чемпионатов мира – 12 лет. Это третий показатель среди женщин, а Валентина находится в этом рейтинге на пятой строчке (11 лет).