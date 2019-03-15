Поражение "Динамо" принесло провал Украине в таблице коэффициентов УЕФА

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" снова проиграло "Челси" (0:5) и не принесло очков Украине в рейтинге УЕФА. Еврокубковый сезон для украинских клубов закончен.

Этот матч поставил безрадостную точку в еврокубковом сезоне 2018-2019 – украинские клубы впятером ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Мариуполь") смогли набрать только 5,6 балла, что стало вторым худшим показателем за последние 10 лет.

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Всего в сезоне 2018-2019 украинские клубы набрали 28 очков. Киевское "Динамо" впервые за 15 лет опередило "Шахтер" по набранным пунктам в еврокубках (13 баллов против 10). Еще 2 очка на счету "Ворсклы", а "Заря" и "Мариуполь" принесли по 1,5 балла.

Команды из Бельгии и Турции также уже завершили выступления в текущем еврокубковом сезоне. Очки для Нидерландов может набрать "Аякс", который пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, но отрыв от Украины пока достаточно солидный.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 15 марта // sport.ua

К слову, в клубном рейтинге УЕФА "Шахтер" после недавних успехов "Ливерпуля" и "Наполи" опустился на 15 место, а "Динамо" идет на 22 позиции с минимальным отрывом от "Аякса".

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