Поражения научили меня идти дальше, – борец Оксана Ливач

Львовский борец Оксана Ливач в этом году выиграла взрослый и молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе, стала второй на Европейских играх и пятой на чемпионате мира. Она одна из самых сильных и перспективных борцов Украины, Европы и мира.

Также она уже завоевала командную лицензию на Олимпиаду в Токио. В интервью она рассказала о своем приходе в борьбу, через кого туда пошла, кто из тренеров оказал на нее наибольшее влияние, женский ли спорт борьба, личный бренд, доход, борьбу на Европейских играх с женой тренера и Олимпийские игры 2020.

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О спорте, как о работе

Ко всему привыкаешь. Не могу представить свою жизнь без спорта. Фанатею от него и получаю удовольствие. Это конечно уже не хобби, это профессиональный спорт, как работа. Вся моя жизнь связана со спортом. Зарабатываю этим на жизнь.

О себе, как бренде женской борьбы

Где-то рядом с лидерами. Бренд - это первая олимпийская чемпионка Ирина Мерлени. Далее идет Юля Ткач, которая очень много медалей завоевала. Я только начинаю свой путь на взрослом уровне. За последний год насобирала медалей, но это только начало.

О личном бренде

Думаю в Украине популярнее. Если брать инстаграм, то только тысячу-полторы подписчиков из-за рубежа (всего более 9000 - Спорт24). Думаю, что могу развивать свой бренд. Рекламировать товары связанные со спортом. Если брать фотосессии, то делать акцент на спортивном теле. Были предложения по рекламе, например йогуртов с протеинами. Понемногу все начинается. Но оно на заднем плане. Больший акцент на тренировочном процессе. Менеджера у меня нет чтобы занимался этими делами.

О роли сестры

У нас спортивная семья. Мама занималась биатлоном, папа был тренером по греко-римской борьбе. Но в то время женской вольной борьбы как таковой не было. Когда сестра начала заниматься борьбой и привозить медали с международных соревнований мне тоже захотелось соревноваться и почувствовать вкус победы. Папа был против чтобы я тоже пошла в борьбу. Нас только двое и он понимал, что я тоже быстро уйду из дома. Он часто отказывал, говорил, что это трудно.

О скором взрослении

Помну когда меня увозили на учебу во Львов в училище. Тогда папа сказал: "Тебе будет очень трудно. Но я отвожу тебя туда для того чтобы научиться работать, чтобы могла сама за себя отвечать и добиваться чего-то самостоятельно". Я себе это запомнила и запечатлила в памяти, что если я уже пошла туда, то должна достичь результата и не просто так идти в этот спорт.

О желании покинуть борьбу

Были болезненные поражения, когда понимала, что сильнее и выкладываюсь на полную, но проигрываю. Поэтому было очень обидно и думала зачем мне все это надо. Но эти ошибки дали мне толчок чтобы понять чего не хватает. Что-то я делаю неправильно, надо над чем поработать. Поражения научили меня идти дальше, несмотря на обиды и слезы. Доказывать, проявлять себя и характер, и идти дальше сквозь боль.

Сразу когда пришла на борьбу поняла, что я здесь надолго. Когда шла, то понимала, что не иду отбывать номер. Я прихожу на тренировку и выкладываюсь по полной. Если выкладываюсь на полную, то будет результат.

О жертве ради карьеры

Есть жертвы, есть трудности. Например, я жертвую семьей. Рано ушла из дома и очень редко вижу родителей. Трачу много здоровья. Можно многое говорить. Но в общем получается картина в которой ты что-то имеешь, чего достигаешь и получаешь от этого удовольствие.

О борьбе, как о женском виде спорта

Возможно и не женский вид спорта. Но насколько он помогает проявить свой характер, силу воли. Если есть девочки, которые склонны к спорту, имеют волевые качества пусть пробуют и достигают успеха. Мне спорт дал много и открыл мои возможности. Женский ли вид спорта - это все индивидуально, в зависимости от предпочтений. Думаю женщины, которые идут в борьбу - это лидеры.

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О тренерах и их влиянии

Первый тренер - это мой отец. Он привел борьбу в мою жизнь, давал первые наставления, первые толчки в спорте и жизни. Когда переехала во Львов, то это был Олег Сазонов. Он был фанатом борьбы. Мы приходили на тренировку как на праздник. Он привил фанатичную любовь к спорту. Следующий, кто внес большой вклад и оказал влияние на меня - это Андрей Стадник. Мы работаем только два года и уже заметен явный рост. Большое спасибо ему, мне повезло встретить такого тренера и человека, именно сейчас. Очень не хочу его подвести.

О серебре на Европейских играх

Не хватило опыта и физической подготовки. В схватке было видно, что Мария Стадник вдвое сильнее и мощнее. Я вышла на схватку с очень титулованной спортсменкой. Она 7 или 8 раз выигрывала чемпионат Европы и все финалы разгромные. Это для меня был хороший опыт.

О заработках борцов

Если это профессиональный уровень, каждый год приносишь медали, завоевываешь медали на Олимпиаде, то можно все себе обеспечить. Также есть различные соревнования за которые премируют (чемпионаты Европы и мира), родные лиги и соревнования, где есть призовые. Конечно, с зарплаты откладываешь. У меня более 12 тысяч гривен зарплаты. Она постоянно колеблется в зависимости от результатов и звания. У меня еще есть ежемесячная президентская стипендия 7 тысяч гривен. Есть коммерческие турниры где можно выиграть 10 тысяч долларов. Чаще всего наши борцы ездят по разным лигам где можно заработать. Также есть стипендия 10 тысяч гривен от Львовского городского совета. Ее будут выплачивать до Олимпиады. Есть ежеквартальные денежные награждения от Львовской облгосадминистрации.

Об Олимпиаде

Уже провожу активную подготовку к Олимпиаде. Сейчас еще будет Кубок Украины, затем чемпионат Европы. А там будет видно. Возможно еще в одном рейтинговом турнире приму участие. У нас рейтинговая система, когда ты набираешь очки. Это нужно, чтобы во время Олимпиады лидеров развели по разным группам. Сейчас я в рейтинге пятая, если не ошибаюсь.

Задача - олимпийская медаль. Это для меня цель, к которой я иду.

Интервью Оксаны Ливач