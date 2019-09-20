Поражения "Шахтера" и "Александрии" опустили Украину в рейтинге коэффициентов УЕФА

Украина набрала баллы в таблицу рейтингов УЕФА. Но этого оказалось недостаточно, поэтому конкуренты обошли нас и подвинули на 10 место в рейтинге.

Единственным клубом, принесшим баллы в копилку сборной Украины, стало киевское "Динамо". Киевляне дома победили шведский "Мальме", что позволило Украине заработать для таблицы коэффициентов УЕФА еще 2 очка.

Как это было: "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы

Зато два других клуба проиграли. "Шахтер" уступил в матче Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити". А "Александрия" в своей дебютной игре в Лиге Европы на выезде проиграла "Вольфсбургу". Теперь в активе "Шахтера" и "Зари" по 4 пункта, "Динамо" – 2,5, "Мариуполя" – 0,5. "Александрия" пока очков не набирала. Итак, на счету теперь 11 очков, или 2,2 балла.

Впрочем, наши конкуренты, Бельгия и Голландия, собрали на этой неделе значительно больший урожай, что позволило первой существенно оторваться в реестре от Украины (3,6 балла или 18 очков), а второй обойти ее. Наша ассоциация уже на 10-й позиции, а запас относительно Турции и Австрии, которые находятся позади, не так уж велик.

Напомним, что после реформы еврокубков и внедрения с 2021 года третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках. А именно – участие пяти клубов: два – в Лиге чемпионов (одного – в групповом раунде, одного – в третьем квалификационном), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и двух – в Лиге Европы-2 (одного – в третьем квалификационном раунде и одного – во втором квалификационном). А вот 10-я позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11-й, не позволяющей ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.