Порезалась на кухне: чемпионка мира из России отреагировала на слухи о попытке суицида

Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова впервые прокомментировала слухи о самоубийстве.

Ранее в СМИ сообщили, что спортсменка порезала себе вены, но потом испугалась и обратилась за помощью к медикам. Также у девушки была диагностирована булимия – расстройство приема пищи, когда человек озабочен контролем массы своего тела. В гимнастике это – распространенное явление.

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Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. У всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую – раны лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренеров, что я немного опаздываю, и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар: вены, порезалась, какой ужас. На самом деле у меня просто нет слов.

Со мной все прекрасно, жива-здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте. Все супер, сейчас поеду на тренировку", – сказала Солдатова.

Интересно, что ранее Telegram-канал Mash сообщил, что по дороге в больницу девушку спросили, зачем она это сделала, на что Александра ответила: "Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу".

Кто такая Александра Солдатова? Российская гимнастка, член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018). Чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трехкратная чемпионка Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).



Чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике (2014) в многоборье.