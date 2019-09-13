Порностудия хочет купить права на название домашней арены клуба НБА

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Порностудия хочет купить права на название домашней арены клуба НБА

Порностудия Bang Bros подала заявку на покупку прав на название домашней арены команды НБА "Майами Хит". За это она готова заплатить 10 миллионов долларов.

В предыдущие 20 лет арена называлась American Airlines Arena. Однако в конце этого года договоренность с авиакомпанией заканчивается, и American Airlines не намерены ее продолжать. Поэтому арена может изменить название. И порностудия, которая базируется именно в Майами, хочет занять их место.

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Новое название арены может быть The BBC (The Bang Bros Center). Название будет установлено перед ареной, а сам логотип компании на крыше здания.

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За право назвать арену своим именем порностудия готова заплатить 10 миллионов долларов. И стоит отметить, что против этого могут выступить руководители НБА.

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Теги: Спорт NBA Порно Баскетбол
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