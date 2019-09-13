Порностудия хочет купить права на название домашней арены клуба НБА

Порностудия Bang Bros подала заявку на покупку прав на название домашней арены команды НБА "Майами Хит". За это она готова заплатить 10 миллионов долларов.

В предыдущие 20 лет арена называлась American Airlines Arena. Однако в конце этого года договоренность с авиакомпанией заканчивается, и American Airlines не намерены ее продолжать. Поэтому арена может изменить название. И порностудия, которая базируется именно в Майами, хочет занять их место.

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7 — BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019

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Новое название арены может быть The BBC (The Bang Bros Center). Название будет установлено перед ареной, а сам логотип компании на крыше здания.

A porn company has made a $10M bid to name the Miami Heat arena the Bang Bros Center aka "The BBC"



️ https://t.co/V4xCSkfR5I pic.twitter.com/7zCS8b7i9V — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) September 12, 2019

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За право назвать арену своим именем порностудия готова заплатить 10 миллионов долларов. И стоит отметить, что против этого могут выступить руководители НБА.