Портал InStat назвал лучших игроков "Шахтера" в матче с "Манчестер Сити"

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Николай Матвиенко / ФК "Шахтер"

Авторитетный статистический ресурс InStat подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер".

По оценкам InStat, лучшими игроками украинской команды стали защитники Николай Матвиенко и Исмаили, набравшие по 307 баллов.

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Украинец, выполнив 77 тактико-технических действий (ТТД) при нехватке в 14%, отметился 10-ю выигранными единоборствами, 3 отборами, 11 перехватами и 1 подбором.

У бразильца было 85 ТТД (нехватка – 16%), 9 успешных дуэлей, 4 отбора, 14 перехватов и 9 подборов.

Также в тройку лучших вошел полузащитник Манор Соломон, который стал автором забитого мяча на 69-й минуте. В активе израильского легионера "горняков" 302 балла. Худшим в составе команды Луиша Каштру стал нападающий Жуниор Мораес, который набрал 234 балла.

Самым полезным футболистом поединка стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Он выполнил 134 ТТД с нехваткой в ​​6%. Рейтинг эффективности его игры составил 356 баллов.

К слову, после ничейного результата в Манчестере "Шахтер" занимает 2 место в турнирной таблице группы С. Решающий матч группового этапа "горняки" проведут 11 декабря против "Аталанты".

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Шахтер Манчестер Сіті – Шахтар Манчестер Сити
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