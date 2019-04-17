Порту – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Порту - Ливерпуль: где смотреть онлайн 1/4 Лиги чемпионов - 17 апреля 2019
Порту – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/lfc

"Порту" и "Ливерпуль" разыграют одну из последних путевок в полуфинал Лиги чемпионов. После первой игры, которую "Порту" проиграл 2:0, "Ливерпуль" является явным фаворитом. Посмотреть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Порту" – "Ливерпуль" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку четвертьфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 2", в 21:15.

Смотреть матч "Порту" – "Ливерпуль" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Видео голов и обзор матча "Порту" – "Ливерпуль" – на сайте Спорт24 после игры.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Ливерпуль
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