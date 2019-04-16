Порту – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Ливерпуль" победил "Порту" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Перед ответной игрой перед португальцами стоит непростая задача, поскольку отыграть два мяча у англичан чрезвычайно сложная миссия.

Прогноз на матч "Порту" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" имеет серию из 16 матчей без поражений во всех турнирах. На выходных "красные" ее продлили, поскольку уверенно победили "Челси" и возглавили турнирную таблицу АПЛ. Однако "Манчестер Сити" свой матч еще не сыграл.

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"Порту" в рамках внутренних соревнований размялся на скромном "Портимоненси", победив со счетом 3:0. Но несмотря на уверенную победу в родном чемпионате, португальцы все равно выглядят явными аутсайдерами в противостоянии с "Ливерпулем".

Прогноз Фаворит Спорт

Победа в основное время может не гарантировать "Порту" проход в следующий раунд. На победу португальцев в основное время коэффициент 3.65. А вот на то, что "драконы" выйдут в полуфинал – 13,50. Ничейный результат – 3,50.

"Ливерпуль" после домашней победы со счетом 2:0 продолжает быть фаворитом. На то, что англичане выиграют снова коэффициент 2,08. На проход подопечных Юргена Клоппа в следующий раунд – 1,02.

Прогноз Pari Match

Не много шансов у "Порту" по мнению букмекеров Pari Match. На успех португальцев в основное время – 3,80. Ничья, по итогам которой "Ливерпуль" стопроцентно выйдет в 1/2 финала – 3,45. На победу "Ливерпуля" – 2,08.

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В первом матче "Ливерпуль" забил два гола в первой половине игры. На гол одного из клубов в течение стартовых 45 минут коэффициент 1,40. На то, что команды забьют в двух таймах 1,75.

Прогноз 1xbet

"Ливерпуль" вполне устроит ничья в ответном матче против "Порту". На этот исход дают коэффициент 3.78. На домашний успех "Порту" в основное время – 3,54. На победу "Ливерпуля" – 2,12.

В последних трех матчах на выезде "Ливерпуль" обязательно пропускал гол в свои ворота. На то, что "Ливерпуль" не пропустит и прервет свою серию коэффициент 2,8. На то, что "Порту" сохранит свои ворота нетронутыми, коэффициент – 4.

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