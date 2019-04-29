"Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео

"Порту" победил лондонский "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА, который состоялся в швейцарском Ньоне.

Порта U-19 – Челси U-19 3:1

Голы: Виейра, 18, Кейрош, 55, Соуза, 75 – Редан, 53

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В первом тайме юноши "Порту" сумели забить один мяч. Гол на свой счет записал Виейра. После перерыва "Челси" удалось восстановить паритет. Голом на 53 минуте отличился Редан.

Однако через две минуты "драконы" снова вышли вперед. Кейрош забил второй мяч в ворота лондонцев после углового. В конце игры номинальным хозяевам удалось огорчить голкипера англичан в третий раз. Игроки "Порту" убежали в контратаку и Соуза точным ударом в нижний угол установил окончательный счет 3:1.

Порту – Челси – видеообзор матча

Что такое Юношеская лига УЕФА?Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и 32 клубов чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу американского Кубка Либертадорес U-20 и происходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб участвует в юношеской Лиге чемпионов через путь национальных чемпионов, где 32 победители национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".

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