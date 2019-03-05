Порту – Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Порту – Рома: прогноз, ставки на матч Лига чемпионов 2018/19
Порту – Рома прогноз букмекеров

В матче между "Порту" и "Ромой" определится очередной участник четвертьфинала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы на победу каждой из команд в этом матче. А также их шансы на проход в следующий раунд турнира.

Первая встреча, которая прошла на "Стадио Олимпико", оставила открытым вопрос о победителе противостояния. "Рома" победила 2:1. На голы Николо Дзаньоло "Порту" сумел ответить точным ударом Адриана Лопеса.

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Прогноз William Hill

Их эксперты прогнозируют победу "Порту" с коэффициентом 1,95. На победу итальянской "Ромы" – 3,70. На то, что в матче Лиги чемпионов не будет определен победитель – те самые 3,70.

Прогноз PariMatch

Эта букмекерская контора имеет значительно больший коэффициент на победу "Порту" – 2,03. На то, что в матче победит "Рома" они выставили тоже 3,70. Ничья имеет наименьший коэффициент – 3,65.

Прогноз Matathon bet

Самый высокий коэффициент на победу "Ромы" дали именно их эксперты – 3,82. Зато на победу "Порту" – 2,02. Ничья – 3,76.

Матч "Порту" – "Рома" состоится в среду, 6 марта. Начало встречи в 22:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Рома
Источник: 24 Канал
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